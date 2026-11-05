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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Cibuti və Şri-Lankada "ASAN xidmət" modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 10:36
    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Cibuti Rəsmiləşdirmə və Sosial Müdafiə üzrə Əmək Nazirliyi, BMT-nin Qərbi Asiya üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası, eləcə də Şri-Lankanın Dövlət İdarəçiliyi, Əyalət Şuraları və Yerli Özünüidarəetmə Nazirliyi arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumları imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, imzalanma Bakıda keçirilən "BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İdarəetmə İnnovasiyaları Sammiti: Gələcəyə Hazır Təsisatların İnkişafı" adlı beynəlxalq sammit çərçivəsində baş tutub.

    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb
    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb
    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb
    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb
    Cibuti və Şri-Lankada ASAN xidmət modelinin tətbiqinə dair anlaşma memorandumları imzalanıb

    ASAN Xidmət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
    Foto
    Модель ASAN xidmət внедрят в Джибути и Шри-Ланке
    Foto
    MoUs signed to implement Azerbaijan's ASAN Service model in Djibouti, Sri Lanka
    44 filmi
    44 filmi

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