Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления - Обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия,

Приветствую вас на международном мероприятии на тему "Саммит ООН по инновациям в сфере в управления: Развитие институтов, готовых к будущему". Добро пожаловать в Азербайджан!

Доступность государственных услуг, прозрачность и цифровизация являются важными условиями устойчивого развития. В результате последовательных реформ, направленных на совершенствование государственного управления в Азербайджане, в 2012 году была создана служба ASAN xidmət, обеспечивающая оказание качественных государственных услуг с применением инновационных подходов и принципов интегрированного обслуживания.

Заложившая основу для перехода к качественно новому этапу отношений государства и граждан, ASAN xidmət сегодня является не только передовым национальным опытом в сфере управления, но и уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес. Обмен этим опытом более чем с 50 странами и его успешное применение в различных государствах доказывают, что ASAN xidmət является эффективной институциональной моделью в организации государственных услуг.

Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН. Присуждение ASAN xidmət в 2015 году "Премии государственных услуг ООН", а в 2019 году – "Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления" является показателем признания наших достижений на международном уровне.

Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит продвижению прогрессивных идей и новых подходов, а также выдвижению конкретных инициатив.

Желаю успехов работе саммита, всем участникам – плодотворных дискуссий".

10:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев.

Отметим, что 5-6 ноября Баку принимает международный "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions).