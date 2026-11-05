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    Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления - Обновлено

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 10:58
    Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления - Обновлено

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

    Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев.

    В обращении говорится:

    "Уважаемые участники мероприятия,

    Приветствую вас на международном мероприятии на тему "Саммит ООН по инновациям в сфере в управления: Развитие институтов, готовых к будущему". Добро пожаловать в Азербайджан!

    Доступность государственных услуг, прозрачность и цифровизация являются важными условиями устойчивого развития. В результате последовательных реформ, направленных на совершенствование государственного управления в Азербайджане, в 2012 году была создана служба ASAN xidmət, обеспечивающая оказание качественных государственных услуг с применением инновационных подходов и принципов интегрированного обслуживания.

    Заложившая основу для перехода к качественно новому этапу отношений государства и граждан, ASAN xidmət сегодня является не только передовым национальным опытом в сфере управления, но и уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес. Обмен этим опытом более чем с 50 странами и его успешное применение в различных государствах доказывают, что ASAN xidmət является эффективной институциональной моделью в организации государственных услуг.

    Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН. Присуждение ASAN xidmət в 2015 году "Премии государственных услуг ООН", а в 2019 году – "Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления" является показателем признания наших достижений на международном уровне.

    Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

    Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг.

    Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит продвижению прогрессивных идей и новых подходов, а также выдвижению конкретных инициатив.

    Желаю успехов работе саммита, всем участникам – плодотворных дискуссий".

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Саммита ООН по инновациям в сфере управления.

    Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев.

    Отметим, что 5-6 ноября Баку принимает международный "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions).

    Ильхам Алиев Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Цели устойчивого развития
    İlham Əliyev BMT İdarəetmə İnnovasiyaları Sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb - Yenilənib
    Ilham Aliyev addresses participants of UN Governance Innovation Summit
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