İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb
- 17 aprel, 2026
- 01:44
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş Katibliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Prezidenti Donald Trampın Livanda atəşkəs əldə olunması ilə bağlı açıqlamasını məmnuniyyətlə qarşılayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İƏT-nin bəyanatında qeyd olunub.
Bəyanatda sözügedən razılaşmaya nail olmaq üçün göstərilən diplomatik səylər yüksək qiymətləndirilib, bütün tərəflərin atəşkəsə riayət etməsinin və xələl gətirməməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Bəyanatda İƏT-nin Livana birliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında dəstəyi və onunla həmrəyliyi ifadə edilib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp aprelin 16-da bildirib ki, İsrail və Livan Şərq vaxtı ilə saat 17:00-dan etibarən 10 günlük atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi barədə razılığa gəlib.