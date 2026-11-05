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    Азербайджан удостоен сертификата ООН за вклад модели ASAN xidmət в развитие госуслуг

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 10:33
    Азербайджан удостоен сертификата ООН за вклад модели ASAN xidmət в развитие госуслуг

    Организация Объединенных Наций (ООН) наградила Азербайджанскую Республику специальным сертификатом за вклад модели ASAN xidmət в инновационное предоставление государственных услуг и достижение Цели устойчивого развития № 16.

    Как сообщает Report, документ был передан заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа председателю Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему в Баку.

    В ООН отметили, что Азербайджан продемонстрировал исключительное лидерство в сфере государственного управления и инноваций.

    По словам Ли Цзюньхуа, модель ASAN xidmət коренным образом преобразила систему государственных услуг, доказав, что они могут быть доступными, эффективными, прозрачными и ориентированными на человека.

    Также была подчеркнута роль Азербайджана в развитии международного сотрудничества, обмене инновационными практиками и укреплении институционального потенциала других стран.

    Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Инновации госуслуги
    Azərbaycan "ASAN xidmət" modelinin verdiyi töhfəyə görə BMT sertifikatına layiq görülüb
    UN awards Azerbaijan special certificate for ASAN model
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