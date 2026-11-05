Азербайджан удостоен сертификата ООН за вклад модели ASAN xidmət в развитие госуслуг

Организация Объединенных Наций (ООН) наградила Азербайджанскую Республику специальным сертификатом за вклад модели ASAN xidmət в инновационное предоставление государственных услуг и достижение Цели устойчивого развития № 16.

Как сообщает Report, документ был передан заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа председателю Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему в Баку.

В ООН отметили, что Азербайджан продемонстрировал исключительное лидерство в сфере государственного управления и инноваций.

По словам Ли Цзюньхуа, модель ASAN xidmət коренным образом преобразила систему государственных услуг, доказав, что они могут быть доступными, эффективными, прозрачными и ориентированными на человека.

Также была подчеркнута роль Азербайджана в развитии международного сотрудничества, обмене инновационными практиками и укреплении институционального потенциала других стран.