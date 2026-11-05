Азербайджан удостоен сертификата ООН за вклад модели ASAN xidmət в развитие госуслуг
- 05 ноября, 2026
- 10:33
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Организация Объединенных Наций (ООН) наградила Азербайджанскую Республику специальным сертификатом за вклад модели ASAN xidmət в инновационное предоставление государственных услуг и достижение Цели устойчивого развития № 16.
Как сообщает Report, документ был передан заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа председателю Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему в Баку.
В ООН отметили, что Азербайджан продемонстрировал исключительное лидерство в сфере государственного управления и инноваций.
По словам Ли Цзюньхуа, модель ASAN xidmət коренным образом преобразила систему государственных услуг, доказав, что они могут быть доступными, эффективными, прозрачными и ориентированными на человека.
Также была подчеркнута роль Азербайджана в развитии международного сотрудничества, обмене инновационными практиками и укреплении институционального потенциала других стран.