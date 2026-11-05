В ООН назвали ключевые факторы госуправления до 2040 года

Будущее государственного управления до 2040 года будет зависеть от геополитических изменений, развития ИИ, общественных ожиданий и роли местных властей.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Адриана Альберти на "Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" в Баку.

Она отметила, что неспособность государственных институтов оправдывать ожидания граждан подрывает не только эффективность управления, но и общественное доверие, а также легитимность самих институтов.

Альберти подчеркнула, что геополитические изменения, конфликты и усиление протекционизма осложняют международное сотрудничество, в то время как искусственный интеллект способен как повысить эффективность государственных услуг, так и привести к концентрации власти и усилению неравенства.

По ее мнению, граждане, особенно молодежь, все чаще требуют прозрачности и реального участия в принятии решений. При этом молодежь и женщины по-прежнему недостаточно представлены в государственных институтах.

Она также обратила внимание на влияние социальных сетей, которые, с одной стороны, меняют общественные нормы и поведение, а с другой - могут способствовать распространению дезинформации и поляризации.