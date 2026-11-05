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    Адриана Альберти: Центры ASAN xidmət в Азербайджане - пример успешного внедрения инноваций

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 10:49
    Адриана Альберти: Центры ASAN xidmət в Азербайджане - пример успешного внедрения инноваций

    Азербайджанские центры ASAN xidmət служат примером успешного внедрения инноваций в государственное управление.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Адриана Альберти на "Саммите ООН по инновациям в сфере управления: развитие институтов, готовых к будущему" в Баку.

    По словам Альберти, сам по себе запуск новой инициативы еще не говорит о ее эффективности. Судить о результатах следует по тому, насколько такие инициативы улучшают жизнь людей, укрепляют общественное доверие и делают государственные институты доступнее для граждан.

    Альберти подчеркнула, что потребности всех граждан важно учитывать уже при разработке цифровых услуг, чтобы каждый мог ими пользоваться. Она также отметила необходимость укреплять многоуровневое государственное управление и развивать сотрудничество между национальными и местными органами власти, гражданским обществом, академическими кругами и частным сектором.

    "Государственное управление, готовое к вызовам будущего, предполагает создание институтов, способных учиться, адаптироваться и готовиться к грядущим изменениям", - заявила она.

    По мнению Альберти, участникам саммита важно определить, каким они видят государственное управление в 2040 году и какие конкретные шаги в этом направлении можно предпринять уже сегодня.

    Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət
    Adriana Alberti: Azərbaycanda "ASAN xidmət" mərkəzləri innovasiyaların uğurlu tətbiq nümunəsidir
    Adriana Alberti: ASAN centers in Azerbaijan - example of successful innovation implementation
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