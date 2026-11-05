Министр: Развитие аквакультуры укрепляет продбезопасность Азербайджана

Развитие рыболовства и аквакультуры укрепляет продовольственную безопасность Азербайджана и открывает возможности для роста занятости в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

По словам министра, развитие отрасли также создает условия для снабжения внутреннего рынка отечественной продукцией и открывает новые возможности для предпринимателей.

"Чтобы реализовать этот потенциал, необходимо внедрять современные технологии, применять научные знания на производстве и стимулировать инвестиции", - отметил Мамедов.

Среди приоритетов он назвал охрану водных биоресурсов, восстановление рыбных запасов и борьбу с незаконным выловом рыбы. Министр также подчеркнул, что важно защищать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, усиливать меры по охране и воспроизводству рыбных запасов и активнее вести просветительскую работу в этой сфере.

Мамедов добавил, что министерство уделяет особое внимание поддержке инициатив предпринимателей. При расширении производства, по его словам, необходимо рационально использовать водные ресурсы, восстанавливать природные запасы рыбы, сохранять экологическое равновесие и биоразнообразие.

"Мы считаем важным расширять сотрудничество в области научных исследований, подготовки специалистов и обмена технологиями, особенно с прикаспийскими и соседними странами", - заявил министр.