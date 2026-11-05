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    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства

    ИКТ
    • 05 ноября, 2026
    • 10:28
    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства

    Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в области цифрового правительства, обмен опытом работы с платформой myGov, а также перспективные направления совместной работы.

    Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Гасанова и первого заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхона Султанова.

    На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в развитии цифровых услуг на основе агентов искусственного интеллекта, а также в разработке и применении моделей преобразования речи в текст для этих сервисов.

    Особое внимание было уделено развитию стартап-экосистемы. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между IT-парками обеих стран, расширения взаимного доступа стартапов к рынкам и развития связей между инновационными экосистемами.

    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства
    Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства

    Азербайджано-узбекистанские отношения myGov цифровое правительство
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    Azərbaycan Özbəkistanla rəqəmsal hökumət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Azerbaijan, Uzbekistan discuss digital government cooperation
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