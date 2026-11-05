Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в области цифрового правительства, обмен опытом работы с платформой myGov, а также перспективные направления совместной работы.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Гасанова и первого заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхона Султанова.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в развитии цифровых услуг на основе агентов искусственного интеллекта, а также в разработке и применении моделей преобразования речи в текст для этих сервисов.

Особое внимание было уделено развитию стартап-экосистемы. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между IT-парками обеих стран, расширения взаимного доступа стартапов к рынкам и развития связей между инновационными экосистемами.