Тахир Рзаев: Необходимо усиливать контроль в сфере защиты рыбных ресурсов

Сохранению водных биоресурсов Каспийского моря необходимо уделять больше внимания.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

По его словам, требуется защищать рыбные запасы, пресекать незаконное рыболовство и усиливать контроль в этой сфере:

"Существующие трудности очевидны. Однако считаю, что создание отдельной структуры при Министерстве сельского хозяйства, оказанная ей поддержка и комплекс реализованных мер создали возможность для развития данной отрасли".

Глава профильного парламентского комитета также отметил, что закон "О рыболовстве" позволяет принимать существенные меры в этом направлении.