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    Тахир Рзаев: Необходимо усиливать контроль в сфере защиты рыбных ресурсов

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 10:45
    Тахир Рзаев: Необходимо усиливать контроль в сфере защиты рыбных ресурсов

    Сохранению водных биоресурсов Каспийского моря необходимо уделять больше внимания.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

    По его словам, требуется защищать рыбные запасы, пресекать незаконное рыболовство и усиливать контроль в этой сфере:

    "Существующие трудности очевидны. Однако считаю, что создание отдельной структуры при Министерстве сельского хозяйства, оказанная ей поддержка и комплекс реализованных мер создали возможность для развития данной отрасли".

    Глава профильного парламентского комитета также отметил, что закон "О рыболовстве" позволяет принимать существенные меры в этом направлении.

    Тахир Рзаев Каспийское море Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Tahir Rzayev: "Su bioresurslarının qorunub saxlanılmasına diqqət artırılmalıdır"
    Greater attention needed for preservation of Caspian Sea bioresources
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