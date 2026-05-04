İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    • 04 may, 2026
    • 23:45
    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Prezident İlham Əliyev ilə İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloninin görüşündə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni Prezident İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlar zamanı deyib.

    "Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik. Mən Birləşmiş Ştatların verdiyi təkan sayəsində tarixi mərhələni əks etdirən normallaşma yolunda İtaliyanın tam dəstəyini bir daha vurğuladım. Düşünürəm ki, 2026-cı il bu baxımdan mühüm ilə çevrilə bilər, çünki çox vacibdir ki, bu dinamik regionun bütün potensialı istifadə edilsin". – C. Meloni bildirib.

    C. Meloni söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında dialoqun gücləndirilməsinin vacibliyinin qeyd olunduğunu deyib:

    "Enerji və daşımalar birmənalı olaraq iki sahədir ki, Avropa daha vacib rol oynaya bilər və oynamalıdır. Beləliklə, sərmayələrə dəstək, enerji şəbəkələrinə, beynəlxalq daşımalar marşrutlarına Azərbaycanın daha böyük inteqrasiyası təmin edilə bilər".

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Corcia Meloni İlham Əliyev
    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения
    Meloni says Italy supports Azerbaijan-Armenia normalization

    Son xəbərlər

    01:52

    Uolts: ABŞ və müttəfiqləri İranla bağlı BMT TŞ-nin qətnamə layihəsini hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti