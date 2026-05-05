    • 05 мая, 2026
    • 00:24
    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения.

    Как передает Report, об этом итальянский премьер сказала, выступая с заявлениями для прессы с азербайджанским лидером.

    "Мы обсудили тему отношений с Арменией. Я вновь подчеркнула полную поддержку Италией процесса нормализации, отражающего исторический этап, которому был придан импульс Соединенными Штатами. Думаю, что 2026 год может стать в этом плане важным, поскольку крайне важно задействовать весь потенциал этого динамичного региона", - подчеркнула Мелони.

    Она отметила, что лидеры двух стран также отметили важность укрепления диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    "Энергетика и транспорт, безусловно, являются двумя сферами, в которых Европа может и должна играть более значимую роль. Таким образом можно обеспечить поддержку инвестиций, более глубокую интеграцию Азербайджана в энергетические сети, международные транспортные маршруты", - заявила итальянский премьер.

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik
    Meloni says Italy supports Azerbaijan-Armenia normalization

