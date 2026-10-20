Казахстан и Сербия договорились о военно-техническом сотрудничестве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Сербией о военно-техническом сотрудничестве.

Как передает Report, соответствующий документ, подписанный 19 октября, опубликован в официальных СМИ Казахстана.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве, совершенное в Белграде 29 ноября 2023 года", - говорится в документе.

Соглашение направлено на установление и развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между двумя странами на основе равноправия и в соответствии с их национальным законодательством.

Документ предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, включая вооружение и военную технику, а также выполнение работ и оказание услуг в военно-технической сфере.

Кроме того, сотрудничество охватывает результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также обмен соответствующей информацией и документацией.