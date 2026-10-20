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    Qazaxıstan və Serbiya hərbi-texniki əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 08:53
    Qazaxıstan və Serbiya hərbi-texniki əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Serbiya ilə hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında sazişin ratifikasiyası barədə qanunu imzalayıb.

    "Report"un Qazaxıstanın rəsmi KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, oktyabrın 19-da imzalanan müvafiq sənəd dərc olunub.

    "Qazaxıstan Respublikası Hökuməti ilə Serbiya Respublikası Hökuməti arasında 2023-cü il noyabrın 29-da Belqradda imzalanmış hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş ratifikasiya edilsin", – sənəddə qeyd olunub.

    Saziş iki ölkə arasında bərabərhüquqluluq prinsipi və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq qarşılıqlı faydalı hərbi-texniki əməkdaşlığın qurulmasını və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur.

    Sənədə əsasən, tərəflər silah və hərbi texnika da daxil olmaqla, hərbi təyinatlı məhsulların qarşılıqlı tədarükünü həyata keçirə, həmçinin hərbi-texniki sahədə işlər görə və xidmətlər göstərə biləcəklər.

    Bundan başqa, əməkdaşlıq əqli fəaliyyətin nəticələrini, o cümlədən həmin nəticələrə dair müstəsna hüquqları, eləcə də müvafiq məlumat və sənədlərin mübadiləsini əhatə edir.

    Hərbi əməkdaşlıq Qazaxıstan Serbiya
    Казахстан и Сербия договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Kazakhstan, Serbia agree on military-technical co-op
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