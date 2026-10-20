Qazaxıstan və Serbiya hərbi-texniki əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər
- 20 oktyabr, 2026
- 08:53
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Serbiya ilə hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında sazişin ratifikasiyası barədə qanunu imzalayıb.
"Report"un Qazaxıstanın rəsmi KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, oktyabrın 19-da imzalanan müvafiq sənəd dərc olunub.
"Qazaxıstan Respublikası Hökuməti ilə Serbiya Respublikası Hökuməti arasında 2023-cü il noyabrın 29-da Belqradda imzalanmış hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş ratifikasiya edilsin", – sənəddə qeyd olunub.
Saziş iki ölkə arasında bərabərhüquqluluq prinsipi və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq qarşılıqlı faydalı hərbi-texniki əməkdaşlığın qurulmasını və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur.
Sənədə əsasən, tərəflər silah və hərbi texnika da daxil olmaqla, hərbi təyinatlı məhsulların qarşılıqlı tədarükünü həyata keçirə, həmçinin hərbi-texniki sahədə işlər görə və xidmətlər göstərə biləcəklər.
Bundan başqa, əməkdaşlıq əqli fəaliyyətin nəticələrini, o cümlədən həmin nəticələrə dair müstəsna hüquqları, eləcə də müvafiq məlumat və sənədlərin mübadiləsini əhatə edir.