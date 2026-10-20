Китай призвал к диалогу по Украине и Ближнему Востоку

Китай последовательно выступает за восстановление диалога и укрепление взаимного доверия для урегулирования российско-украинского и ближневосточного конфликтов.

Как передает Report со ссылкой на МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной пресс-конференции со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой в Софии.

"Доверие - основа мира. Для урегулирования как украинского кризиса, так и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке необходимо доверие, а чтобы его укрепить, требуется диалог", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

По словам Ван И, Китай как ответственная держава последовательно прилагает усилия для достижения мира.

Он напомнил, что в ходе седьмой сессии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшейся на прошлой неделе в Баку, провел отдельные встречи с лидерами Израиля и Палестины, а также переговоры с представителями других ближневосточных государств. Кроме того, министр выслушал мнения руководителей балканских стран относительно российско-украинского конфликта и ситуации в регионе.

"Китай направил всем сторонам четкий сигнал: необходимо сохранять твердую уверенность, проявлять настойчивость, вести диалог и консультации, демонстрировать взаимопонимание и готовность к взаимным уступкам, восстанавливать доверие и совместно строить мир", - заявил Ван И.

Глава МИД КНР добавил, что Пекин продолжит выполнять свои международные обязательства и играть необходимую роль в восстановлении доверия и урегулировании международных кризисов и конфликтов.