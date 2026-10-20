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    Китай призвал к диалогу по Украине и Ближнему Востоку

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 08:08
    Китай призвал к диалогу по Украине и Ближнему Востоку

    Китай последовательно выступает за восстановление диалога и укрепление взаимного доверия для урегулирования российско-украинского и ближневосточного конфликтов.

    Как передает Report со ссылкой на МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной пресс-конференции со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой-Чамовой в Софии.

    "Доверие - основа мира. Для урегулирования как украинского кризиса, так и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке необходимо доверие, а чтобы его укрепить, требуется диалог", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

    По словам Ван И, Китай как ответственная держава последовательно прилагает усилия для достижения мира.

    Он напомнил, что в ходе седьмой сессии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшейся на прошлой неделе в Баку, провел отдельные встречи с лидерами Израиля и Палестины, а также переговоры с представителями других ближневосточных государств. Кроме того, министр выслушал мнения руководителей балканских стран относительно российско-украинского конфликта и ситуации в регионе.

    "Китай направил всем сторонам четкий сигнал: необходимо сохранять твердую уверенность, проявлять настойчивость, вести диалог и консультации, демонстрировать взаимопонимание и готовность к взаимным уступкам, восстанавливать доверие и совместно строить мир", - заявил Ван И.

    Глава МИД КНР добавил, что Пекин продолжит выполнять свои международные обязательства и играть необходимую роль в восстановлении доверия и урегулировании международных кризисов и конфликтов.

    Ван И Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке
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