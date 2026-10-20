Çin XİN başçısı Rusiya-Ukrayna və Yaxın Şərq münaqişələrinin həlli üçün dialoqa çağırıb
- 20 oktyabr, 2026
- 08:31
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Çin Rusiya-Ukrayna və Yaxın Şərq münaqişələrinin həlli üçün dialoqun bərpasını və qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsini ardıcıl şəkildə dəstəkləyir.
"Report" Çin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Çinin xarici işlər naziri Van İ Sofiyada bolqarıstanlı həmkarı Velislava Petrova-Çamova ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Etimad sülhün təməlidir. Həm Ukrayna böhranının, həm də Yaxın Şərqdəki silahlı münaqişənin həlli üçün etimad lazımdır. Etimadı möhkəmləndirmək üçün isə dialoq tələb olunur", - deyə Çin diplomatiyasının rəhbəri vurğulayıb.
Van İnin sözlərinə görə, Çin məsuliyyətli dövlət kimi sülhün əldə olunması istiqamətində ardıcıl səylər göstərir.
O xatırladıb ki, ötən həftə Bakıda keçirilmiş Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşü çərçivəsində İsrail və Fələstin liderləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirib, həmçinin digər Yaxın Şərq dövlətlərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb. Bundan əlavə, nazir Balkan ölkələrinin rəhbərlərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi və regiondakı vəziyyətlə bağlı fikirlərini dinləyib.
"Çin bütün tərəflərə aydın mesaj verib: qəti inamı qorumaq, əzmkarlıq nümayiş etdirmək, dialoq və məsləhətləşmələr aparmaq, qarşılıqlı anlaşma və güzəştə hazır olmaq, etimadı bərpa etmək və sülhü birgə qurmaq lazımdır", - deyə Van İ bildirib.