    Азербайджанская сборная по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы

    Азербайджанская сборная по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы в столице Албании Тиране.

    Как сообщает Report, команда, члены которой по итогам турнира завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, набрала 152 очка и в 6-й раз стала чемпионом Европы. Ранее аналогичного результата добилась сборная по греко-римской борьбе.

    Второе место заняла Грузия (94 очка), а третье - Армения (73 очка).

    Сборная Азербайджана по вольной борьбе до этого на континентальных первенствах становилась первой в командном зачете в 2009, 2017, 2022, 2023 и 2025 годах.

    При этом азербайджанские вольники, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, показали в Албании лучший по достоинству медалей результат за последние 17 лет. Тогда, в 2009 году, сборная по вольной борьбе взяла четыре золота, одно серебро и одну бронзу.

    Напомним, что в Тиране чемпионами Европы стали Ислам Базарганов (57 кг), Али Цокаев (92 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг). Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) завоевали серебряные, а Джабраил Гаджиев (79 кг) - бронзовую медаль.

    Таким образом, Азербайджан, как и в 2022 и 2025 годах, оформил золотой дубль, став чемпионом Европы в командном зачете как по греко-римской, так и по вольной борьбе.

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi altıncı dəfə Avropa çempionu olub

