В Шеки 40-летний мужчина умер от удара током
Происшествия
- 26 апреля, 2026
- 23:29
В селе Тепедженнет Шекисконо района 40-летнего мужчину убило ударом электрического тока.
Как сообщает северо-западное бюро Report, жителя села Джафарабад Бахтияра Макарова (1986 г.р.) поразило электрическим током.
Мужчина скончался на месте происшествия.
По факту в Шекинской районной прокуратуре начато расследование.
