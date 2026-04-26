Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Шеки 40-летний мужчина умер от удара током

    Происшествия
    • 26 апреля, 2026
    • 23:29
    В Шеки 40-летний мужчина умер от удара током

    В селе Тепедженнет Шекисконо района 40-летнего мужчину убило ударом электрического тока.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, жителя села Джафарабад Бахтияра Макарова (1986 г.р.) поразило электрическим током.

    Мужчина скончался на месте происшествия.

    По факту в Шекинской районной прокуратуре начато расследование.

    Удар током Шекинский район
    Şəkidə elektrik cərəyanı vuran 40 yaşlı kişi ölüb

    В Шеки 40-летний мужчина умер от удара током

