В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени, очаг залегал на глубине 74 км.

Ранее сегодня на Каспии произошло еще одно землетрясение, его манитуда составила 3,5.