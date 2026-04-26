В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2
- 26 апреля, 2026
- 21:39
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по местному времени, очаг залегал на глубине 74 км.
Ранее сегодня на Каспии произошло еще одно землетрясение, его манитуда составила 3,5.
