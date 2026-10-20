Арчил Сихарулидзе: Дружба между Азербайджаном и Грузией должна развиваться и дальше

Дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сферах региональной безопасности, энергетической и транспортной инфраструктуры является крайне важным.

Об этом грузинскому бюро Report заявил грузинский политолог, основатель исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

По его словам, отношения двух стран имеют прочный фундамент, однако на последующем этапе двустороннего сотрудничества особое внимание должно быть уделено региональной безопасности и возможностям связанности между странами.

Политолог отметил, что обеспечение безопасности в регионе невозможно лишь усилиями одной страны, и в этом направлении важны подход, учитывающий региональные процессы между Азербайджаном, Грузией, Арменией, Турцией, Ираном и Россией, а также обеспечение надежности инфраструктуры.

Сихарулидзе подчеркнул значение взаимного уважения и регионального сотрудничества в развитии отношений между Азербайджаном и Грузией.

Он заявил, что дружба и тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией, формирующиеся с 1991 года, должны развиваться и дальше.

По словам эксперта, на следующем этапе переход к региональному сотрудничеству, в особенности укрепление связей в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры, имеет важное значение.