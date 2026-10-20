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    Спикер Курултая Казахстана призвал укреплять межпарламентские связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 12:58
    Спикер Курултая Казахстана призвал укреплять межпарламентские связи с Азербайджаном

    Спикер Курултая Казахстана Айбек Дадебай подчеркнул необходимость поддерживать регулярные контакты между парламентариями Казахстана и Азербайджана для укрепления двусторонних отношений.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Курултая Казахстана, об этом он заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях XV пленарного заседания ТюркПА.

    "Сегодня Казахстан и Азербайджан - стратегические партнеры и надежные союзники, объединенные многовековой дружбой и общими ценностями. Между нашими странами налажен доверительный политический диалог, интенсивно развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширяются культурно-гуманитарные связи. Динамику успешного развития двусторонних отношений задают президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев", - сказал он.

    Спикер Курултая подчеркнул важную роль межпарламентского взаимодействия и необходимость поддерживать регулярные контакты на уровне групп по сотрудничеству, профильных комитетов и межпарламентских организаций.

    В ходе встречи азербайджанскую сторону также проинформировали о проводимых в Казахстане реформах и работе однопалатного Курултая.

    В свою очередь, Гафарова отметила, что реформы в Казахстане соответствуют велению времени и реализуются на высоком уровне. По ее словам, взгляды лидеров двух стран на будущее во многом схожи, а народы Казахстана и Азербайджана связывают духовное родство и общие исторические корни.

    Айбек Дадебай Сахиба Гафарова Азербайджано-казахстанские отношения Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА)
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Kazakhstan's Kurultai speaker calls for stronger interparliamentary ties with Azerbaijan
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