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    Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и Бахрейна

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 13:09
    Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и Бахрейна

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках трехдневного визита в страны Персидского залива договорился о ежемесячных поставках для местного рынка дизтоплива из ОАЭ и Бахрейна.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на сообщение канцелярии президента.

    "ОАЭ и Бахрейн будут выделять по 100 тыс. тонн дизеля в месяц", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что ранее Макрон договорился о поставках 95 тыс. тонн из Саудовской Аравии в течение октября и ноября.

    Поставки в общем сложности в 295 тыс. тонн составляют 10% потребления дизтоплива во Франции. Администрация президента не уточнила, как это повлияет на цены на бензин.

    Транспортировку этих объемов будет осуществлять группа TotalEnergies, которая также будет выступать в качестве оператора, закупающего эти дополнительные объемы дизельного топлива. Ожидается, что TotalEnergies и компания Bapco из Бахрейна сегодня подпишут соответствующее соглашение.

    "У нас дефицит дизельного топлива, потому что мы являемся крупным импортером. Эти поставки успокоят французов. У нас не будет дефицита дизельного топлива этой зимой", - заявил журналистам гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне, сопровождающий Макрона в турне по странам Персидского залива.

    Эмманюэль Макрон Импорт дизтоплива TotalEnergies Франция Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Королевство Бахрейн
    Fransa BƏƏ və Bəhreyndən aylıq 200 min ton dizel yanacağı tədarük edəcək
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