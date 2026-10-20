Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и Бахрейна

Президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках трехдневного визита в страны Персидского залива договорился о ежемесячных поставках для местного рынка дизтоплива из ОАЭ и Бахрейна.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на сообщение канцелярии президента.

"ОАЭ и Бахрейн будут выделять по 100 тыс. тонн дизеля в месяц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее Макрон договорился о поставках 95 тыс. тонн из Саудовской Аравии в течение октября и ноября.

Поставки в общем сложности в 295 тыс. тонн составляют 10% потребления дизтоплива во Франции. Администрация президента не уточнила, как это повлияет на цены на бензин.

Транспортировку этих объемов будет осуществлять группа TotalEnergies, которая также будет выступать в качестве оператора, закупающего эти дополнительные объемы дизельного топлива. Ожидается, что TotalEnergies и компания Bapco из Бахрейна сегодня подпишут соответствующее соглашение.

"У нас дефицит дизельного топлива, потому что мы являемся крупным импортером. Эти поставки успокоят французов. У нас не будет дефицита дизельного топлива этой зимой", - заявил журналистам гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне, сопровождающий Макрона в турне по странам Персидского залива.