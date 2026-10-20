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    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане

    Наука и образование
    • 20 октября, 2026
    • 13:15
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане

    Возможности высшего образования в Азербайджане представили на Международной образовательной выставке IEF 2026 в Астане и Алматы.

    Как передает казахстанское бюро Report, в выставке приняли участие представители Государственного агентства по науке и высшему образованию, проекта Study in Azerbaijan и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

    Посетителям рассказали об академических программах азербайджанских вузов для иностранных студентов, правилах поступления и стипендиальных возможностях. В общей сложности выставки в двух городах посетили более 3 тысяч человек.

    В рамках поездки также состоялись встречи со старшеклассниками школ Астаны и Алматы. Им представили информацию о возможностях обучения в Азербайджане, поступлении в университеты, выборе специальности и поддержке иностранных студентов, а также ответили на вопросы школьников.

    В ближайшие дни представители Азербайджана планируют принять участие в образовательных выставках и провести встречи в Бишкеке и Ташкенте.

    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    Международная образовательная выставка IEF Азербайджано-казахстанские отношения Высшие учебные заведения Казахстан
    Azərbaycanda ali təhsil imkanları Qazaxıstanda təqdim olunub
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