В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане

Возможности высшего образования в Азербайджане представили на Международной образовательной выставке IEF 2026 в Астане и Алматы.

Как передает казахстанское бюро Report, в выставке приняли участие представители Государственного агентства по науке и высшему образованию, проекта Study in Azerbaijan и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Посетителям рассказали об академических программах азербайджанских вузов для иностранных студентов, правилах поступления и стипендиальных возможностях. В общей сложности выставки в двух городах посетили более 3 тысяч человек.

В рамках поездки также состоялись встречи со старшеклассниками школ Астаны и Алматы. Им представили информацию о возможностях обучения в Азербайджане, поступлении в университеты, выборе специальности и поддержке иностранных студентов, а также ответили на вопросы школьников.

В ближайшие дни представители Азербайджана планируют принять участие в образовательных выставках и провести встречи в Бишкеке и Ташкенте.