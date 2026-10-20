Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума

Объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана в январе-сентябре 2026 года превысил 12 млн тонн, достигнув рекордного уровня за последние пять лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно данным, это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В частности, объем транзитных грузоперевозок в направлении Восток-Запад вырос на 20,2%, а по направлению Север-Юг - на 19%.

По данным ведомства, положительная динамика наблюдается и в портовых операциях. За 9 месяцев этого года контейнерные перевозки выросли на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 100 тыс. TEU, а перевозки сухих грузов - на 71%, до 1,73 млн тонн.