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    Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2026
    • 13:11
    Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума

    Объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана в январе-сентябре 2026 года превысил 12 млн тонн, достигнув рекордного уровня за последние пять лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Согласно данным, это на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В частности, объем транзитных грузоперевозок в направлении Восток-Запад вырос на 20,2%, а по направлению Север-Юг - на 19%.

    По данным ведомства, положительная динамика наблюдается и в портовых операциях. За 9 месяцев этого года контейнерные перевозки выросли на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 100 тыс. TEU, а перевозки сухих грузов - на 71%, до 1,73 млн тонн.

    Министерство цифрового развития и транспорта Транзитные перевозки
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    Freight transit through Azerbaijan reaches five-year high
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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