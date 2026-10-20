İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan ərazisi ilə tranzit daşımalarının həcmi 12 milyon tonu ötərək son beş ilin rekord səviyyəsinə yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,5 % çoxdur. Xüsusilə tranzit yükdaşımaların həcmi Şərq–Qərb istiqamətində 20,2 %, Şimal–Cənub istiqaməti üzrə isə 19 % artıb.

    Məlumata əsasən, müsbət dinamika liman əməliyyatlarında da müşahidə olunub. Cari ilin 9 ayında konteyner aşırmaları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29 % artaraq 100 min TEU-ya, quru yük aşırmaları isə 71 % artaraq 1,73 milyon tona çatıb.

    Qeyd edilib ki, ölkədə tranzit daşımalarının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə sərhəd-keçid infrastrukturu modernləşdirilir, gömrük prosedurları sadələşdirilir və dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsi təkmilləşdirilir.

    Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin keçidi mümkün olan 12 aktiv sərhəd-keçid məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, onların bir istiqamət üzrə ümumi sutkalıq buraxılış qabiliyyəti 4 350 nəqliyyat vasitəsi təşkil edir. Son illərdə Azərbaycan–Rusiya sərhədində "Xanoba", Azərbaycan–İran sərhədində isə "Astara" modul tipli sərhəd-buraxılış məntəqələri istifadəyə verilib.

    Yük daşımaları Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума
    Freight transit through Azerbaijan reaches five-year high
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