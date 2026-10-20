Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 13:03
    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

    20 октября в столице Туркменистана Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой и руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой.

    Как сообщает Report, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева сказала, что предстоящая в Ашхабаде международная художественная выставка MAMA "Мать-природа" является важным событием, объединяющим страны на основе общих духовно-культурных ценностей и схожих взглядов на социально-гуманитарные вопросы.

    Уделив особое внимание охране окружающей среды, а также сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций, Огулджахан Атабаева выразила уверенность, что выставка также станет реальным шагом на пути к защите окружающей среды.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула, что совместными усилиями можно реализовать много важных экологических проектов. Напомнив, что посетила Благотворительный фонд, Лейла Алиева сказала, что лично убедилась в том, какое большое внимание уделяется детям. Она выразила уверенность, что сегодняшняя выставка станет еще одним шагом на пути к добрым делам.

    Руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева отметила, что такие встречи открывают новые возможности, в частности позволяют объединить усилия для достижения общей цели - заботы о людях и построения будущего на этой основе. Она подчеркнула, что для каждого ребенка самое главное - чувствовать заботу и безопасность рядом с мамой, быть уверенным в том, что его любят и всегда готовы выслушать.

    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой
    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой
    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

    Лейла Алиева Саида Мирзиёева Огулджахан Атабаева Азербайджано-туркменистанские отношения
    Фото
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Фото
    Leyla Aliyeva, Oguljahan Atabayeva and Saida Mirziyoyeva hold trilateral meeting in Ashgabat
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:30
    При атаке дронов на Киев ранен ещё один гражданин Азербайджана
    Происшествия
    14:29
    Азербайджан и Грузия подписали протокол о координации радиочастот
    ИКТ
    14:23
    Мурад Агабейли: В этом году шекинские заповедники посетили более 128 тыс. туристов
    Туризм
    14:22
    Катар призвал Иран прекратить атаки в Ормузском проливе
    Другие страны
    14:18
    Фото
    В Зангилане ко Дню города организована серия мероприятий
    Карабах
    14:06
    С месторождения "Восточный Азери" добыто более 645 млн баррелей нефти
    Энергетика
    14:03
    Amazon инвестирует более 16 млрд евро в Германию в 2027 году
    Другие страны
    13:58
    Лекорню на этой неделе проведет встречу с политическими партиями Франции
    Другие страны
    13:58
    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов
    Энергетика
    Лента новостей