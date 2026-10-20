Каллас: Украина ежедневно теряет 60 млн евро из-за проблем с экспортом продукции АПК

Украина ежедневно теряет 60 млн евро из-за наличия проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас во вторник.

"По оценкам, Украина ежедневно теряет около 60 млн евро экспортных доходов (из-за проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции - прим.). <...> Украина является одним из важнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. На нее приходится 15% мирового экспорта кукурузы, 10% пшеницы, от 15 до 20% ячменя и 50% подсолнечного масла. Около 90% этих товаров перевозится по Черноморскому коридору. Это важнейший маршрут доставки украинского зерна на международные рынки", - сказала она.

Она отметила, что Россия с середины июля усилила атаки на экспортные маршруты Украины, включая по морю.

Каллас подчеркнула, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной напрямую влияет на способность Киева поставлять свои товары в Европу, поскольку под удар попадает логистическая инфраструктура.

По ее словам, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, Европейский совет призывает немедленно восстановить безопасный проход гражданских и торговых судов в Черном море, в территориальных водах которого несколько раз произошли инциденты с БПЛА, атаковавших суда.

"Мировые цены на зерно сейчас находятся на самом высоком уровне с февраля 2023 года. Мировые запасы зерна больше, чем в 2022 году, когда Россия заблокировала 20 млн тонн украинского зерна. Однако мировая продовольственная система сейчас сталкивается с одновременным воздействием нескольких кризисных факторов: сверхсильным Эль-Ниньо, засухой в обоих полушариях и конфликтом на Ближнем Востоке, затрудняющим экспорт удобрений", - заключила она.