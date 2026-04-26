    Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 26 aprel, 2026
    • 22:38
    Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Xəzər dənizində baş verən zəlzələnin maqnitudası yenilənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Yerli vaxtla saat 21:09-da qeydə alınan zələzələnin maqnitudası 4,3 olub.

    Daha əvvəl maqnitudanın 4,2 olduğu açıqlanmışdı.

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 21:09-da qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 74 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xatırladaq ki, bu gün saat 11:36-da da Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.

    Xəzər dənizində zəlzələ Zəlzələ
    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Son xəbərlər

    22:38

    Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:19

    Əraqçinin Omandan yenidən Pakistana qayıtmasının səbəbi açıqlanıb

    Region
    21:59

    Kolumbiyada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb

    Digər ölkələr
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti