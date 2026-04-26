Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 26 aprel, 2026
- 11:49
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 11:36-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.
Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Qeyd edək ki, bu ay Xəzər dənizində seysmoloji aktivlik müşahidə olunur. Belə ki, Xəzərdə aprelin 23-də də zəlzələ olub.
