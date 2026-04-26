    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    26 aprel, 2026
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 11:36-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.

    Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Qeyd edək ki, bu ay Xəzər dənizində seysmoloji aktivlik müşahidə olunur. Belə ki, Xəzərdə aprelin 23-də də zəlzələ olub.

    Xəzər dənizi Zəlzələ
    В Каспийском море произошло землетрясение

    12:30

    Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edib

    12:12

    "Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

    12:08
    Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilib

    11:41

    Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçib

    11:33

    Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindir

    11:26

    İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

    11:17

    Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    11:15

    Yaponiyada 1400 yanğınsöndürən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparır

