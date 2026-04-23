Xəzər dənizində zəlzələ olub
Ekologiya
- 23 aprel, 2026
- 10:23
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb.
Məlumata görə, maqnitudası 3.2 olan yeraltı təkan yerli vaxtla saat 09:57-də qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Qeyd edək ki, son həftələr Xəzər dənizində seysmoloji aktivlik müşahidə olunur. Belə ki, aprel ayında Xəzərdə 18 zəlzələ olub.
