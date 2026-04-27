    Sudanda silahlılar BMT-nin humanitar yardım daşıyan yük maşınına hücum ediblər

    Sudanda silahlılar BMT-nin humanitar yardım daşıyan yük maşınına hücum ediblər

    BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (QAK) humanitar yardım daşıyan yük maşını Sudanın Şimali Darfur əyalətində pilotsuz uçuş aparatının (PUA) hücumu nəticəsində partladılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə QAK-ın "X" sosial şəbəkə hesabında yayılan bəyanatında məlum olub.

    "Təcili sığınacaq dəstləri daşıyan yük maşını dronla vurulub. O, yüz minlərlə insanın təhlükəsizlik məqsədilə üz tutduğu Tavilaya gedirdi. İndi 1 300-dən çox ailə kəskin ehtiyac duyduqları sığınacaqsız qalıb", - paylaşımda qeyd olunub.

    Avtomobil sürücüsünün sağ qaldığı bildirilir.

    "Bu cür hücumlar yolverilməzdir. Onlar insanların həyatını təhlükəyə atır və onsuz da dağıdıcı olan böhranı daha da ağırlaşdırır. Dinc əhali və humanitar işçilər qorunmalıdır", - bəyanatda qeyd olunur.

    Sudan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Humanitar yardım
    В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН

