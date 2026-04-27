В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН

Грузовик с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был уничтожен при атаке беспилотника в суданской провинции Северный Дарфур.

Как передает Report, это следует из заявления на странице УВКБ ООН в соцсети Х.

"Грузовик, перевозивший комплекты для экстренного укрытия, был поражен дроном. Он направлялся в Тавилу, куда сотни тысяч людей бежали в целях безопасности. Более 1 300 семей теперь остались без укрытия, в котором они остро нуждались", - отмечается в публикации.

Уточняется, что водитель автомобиля выжил.

"Подобные нападения недопустимы. Они ставят под угрозу жизни людей и усугубляют и без того разрушительный кризис Мирное население и гуманитарные работникии должны быть защищены", - говорится в заявлении.