В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН
- 27 апреля, 2026
- 21:39
Грузовик с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был уничтожен при атаке беспилотника в суданской провинции Северный Дарфур.
Как передает Report, это следует из заявления на странице УВКБ ООН в соцсети Х.
"Грузовик, перевозивший комплекты для экстренного укрытия, был поражен дроном. Он направлялся в Тавилу, куда сотни тысяч людей бежали в целях безопасности. Более 1 300 семей теперь остались без укрытия, в котором они остро нуждались", - отмечается в публикации.
Уточняется, что водитель автомобиля выжил.
"Подобные нападения недопустимы. Они ставят под угрозу жизни людей и усугубляют и без того разрушительный кризис Мирное население и гуманитарные работникии должны быть защищены", - говорится в заявлении.
Humanitarians and the life-saving aid they distribute are not a target.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 27, 2026
A UNHCR truck carrying emergency shelter kits was hit by a drone in North Darfur, Sudan. It was on its way to Tawila, where hundreds of thousands of people have fled for safety.
The driver survived. The… pic.twitter.com/4JypreBfOu