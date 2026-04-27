Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 21:39
    В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН

    Грузовик с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был уничтожен при атаке беспилотника в суданской провинции Северный Дарфур.

    Как передает Report, это следует из заявления на странице УВКБ ООН в соцсети Х.

    "Грузовик, перевозивший комплекты для экстренного укрытия, был поражен дроном. Он направлялся в Тавилу, куда сотни тысяч людей бежали в целях безопасности. Более 1 300 семей теперь остались без укрытия, в котором они остро нуждались", - отмечается в публикации.

    Уточняется, что водитель автомобиля выжил.

    "Подобные нападения недопустимы. Они ставят под угрозу жизни людей и усугубляют и без того разрушительный кризис Мирное население и гуманитарные работникии должны быть защищены", - говорится в заявлении.

    Последние новости

    22:23

    Ливитт: Трамп обсудил предложение Ирана о трехэтапных переговорах

    Другие страны
    22:07

    Президент Азербайджана: Мы высоко ценим сотрудничество с Чехией в оборонной промышленности

    Внешняя политика
    21:59

    Газюмов: Сборная Азербайджана по вольной борьбе нацелена на успех на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:52

    Белый дом расценивает стрельбу в Вашингтоне, как попытку покушения на Трампа

    Другие страны
    21:50

    Али Цокаев: Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мира

    Индивидуальные
    21:39

    В Судане боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН

    Другие страны
    21:24
    Фото

    Сборная Азербайджана, ставшая чемпионом Европы по борьбе, вернулась в Баку

    Индивидуальные
    21:11
    Фото

    Джевдет Йылмаз: Стратегическая роль Среднего коридора усиливается

    В регионе
    21:08

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о визите премьера Чехии в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей