В Сербии создан комитет в связи с планируемым визитом Эрдогана
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 02:07
Министр примирения, регионального сотрудничества и социальной стабильности Сербии Усаме Зукорлич обсудил с послом Турции в Белграде Ильханом Сайгылы планируемый визит в страну турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом проинформировали в офисе сербского министра.
Согласно информации, У. Зукорлич возглавит комитет, созданный для организации на высшем уровне визита президента Турции.
Напомним, что визит Эрдогана был анонсирован в феврале текущего года во время визита его сербского коллеги Александара Вучича в Анкару.
"В мае или июне мы посетим Белград и Нови-Пазар с большой делегацией", - заявил тогда президент Турции.
