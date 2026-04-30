    В Сербии создан комитет в связи с планируемым визитом Эрдогана

    Министр примирения, регионального сотрудничества и социальной стабильности Сербии Усаме Зукорлич обсудил с послом Турции в Белграде Ильханом Сайгылы планируемый визит в страну турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом проинформировали в офисе сербского министра.

    Согласно информации, У. Зукорлич возглавит комитет, созданный для организации на высшем уровне визита президента Турции.

    Напомним, что визит Эрдогана был анонсирован в феврале текущего года во время визита его сербского коллеги Александара Вучича в Анкару.

    "В мае или июне мы посетим Белград и Нови-Пазар с большой делегацией", - заявил тогда президент Турции.

    Serbiyada Ərdoğanın planlaşdırılan səfəri ilə bağlı komitə yaradılıb

