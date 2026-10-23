Премьер Канады отверг обвинения США во вмешательстве в выборы

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг обвинения Вашингтона в попытках Оттавы повлиять на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США, назначенные на 3 ноября.

Как передает Report, об этом глава канадского правительства заявил журналистам во время визита в Турцию.

"Эти утверждения не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнул Карни, комментируя заявления американских дипломатов о предполагаемом вмешательстве канадских должностных лиц в избирательный процесс США.

Премьер также выразил разочарование позицией посла США в Оттаве Пита Хукстры.

"Я разочарован тем, что их посланник считает своей задачей выступать с подобными предположениями", - отметил он.

На прошлой неделе Хукстра призвал канадские власти "не совать нос в американскую политику". Позднее, 21 октября, посольство США обвинило представителей Оттавы в стремлении повлиять на американскую политику в преддверии выборов.

Карни также заявил, что Канада не намерена торопиться с заключением нового торгового соглашения с США ради снижения импортных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа.

"Если потребуются месяцы или больше либо придется дождаться другой администрации в Вашингтоне, прежде чем появится приемлемое соглашение, мы будем ждать", - сказал премьер-министр.

Он вновь подчеркнул, что Канада "никогда не станет 51-м штатом США", отвергнув неоднократно звучавшие со стороны Трампа предложения о присоединении страны к Соединенным Штатам.

Между тем американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что Канада активно добивается заключения торгового соглашения с Вашингтоном.

"Канада прилагает огромные усилия, чтобы заключить сделку. И мне не хочется этого говорить, но все козыри у нас на руках", - отметил Трамп.