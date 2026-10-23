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    Премьер Канады отверг обвинения США во вмешательстве в выборы

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 21:12
    Премьер Канады отверг обвинения США во вмешательстве в выборы

    Премьер-министр Канады Марк Карни отверг обвинения Вашингтона в попытках Оттавы повлиять на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США, назначенные на 3 ноября.

    Как передает Report, об этом глава канадского правительства заявил журналистам во время визита в Турцию.

    "Эти утверждения не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнул Карни, комментируя заявления американских дипломатов о предполагаемом вмешательстве канадских должностных лиц в избирательный процесс США.

    Премьер также выразил разочарование позицией посла США в Оттаве Пита Хукстры.

    "Я разочарован тем, что их посланник считает своей задачей выступать с подобными предположениями", - отметил он.

    На прошлой неделе Хукстра призвал канадские власти "не совать нос в американскую политику". Позднее, 21 октября, посольство США обвинило представителей Оттавы в стремлении повлиять на американскую политику в преддверии выборов.

    Карни также заявил, что Канада не намерена торопиться с заключением нового торгового соглашения с США ради снижения импортных пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа.

    "Если потребуются месяцы или больше либо придется дождаться другой администрации в Вашингтоне, прежде чем появится приемлемое соглашение, мы будем ждать", - сказал премьер-министр.

    Он вновь подчеркнул, что Канада "никогда не станет 51-м штатом США", отвергнув неоднократно звучавшие со стороны Трампа предложения о присоединении страны к Соединенным Штатам.

    Между тем американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что Канада активно добивается заключения торгового соглашения с Вашингтоном.

    "Канада прилагает огромные усилия, чтобы заключить сделку. И мне не хочется этого говорить, но все козыри у нас на руках", - отметил Трамп.

    Дональд Трамп Марк Карни Внешнее вмешательство Канада Соединенные Штаты Америки (США)
    Kanadanın Baş naziri seçkilərə müdaxilə ilə bağlı ABŞ-nin ittihamlarını rədd edib
    44 filmi
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