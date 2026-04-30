Serbiyada Ərdoğanın planlaşdırılan səfəri ilə bağlı komitə yaradılıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Serbiyanın barışıq, regional əməkdaşlıq və sosial sabitlik naziri Usame Zukorliç Türkiyənin bu ölkədəki səfiri İlhan Saygılı ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Belqrad və Novi Pazar şəhərlərinə planlaşdırlan səfərini müzakirə edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə nazirin ofisi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə Prezidentinin səfərinin yüksək səviyyədə baş tutmasını təmin etmək üçün yaradılan komitəyə U. Zukorliç rəhbərlik edəcək.

    "Tərəflər prezident Ərdoğanın səfərinin ən yüksək səviyyədə təşkil edilməli olduğu barədə razılığa gəliblər", - məlumatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, R.T. Ərdoğanın səfəri Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç cari ilin fevralında Ankarada olarkən elan edilmişdi.

    "May və ya iyun ayında Belqrada və Novi Pazara geniş heyətlə səfər gerçəkləşdirəcəyik", - R.T. Ərdoğan bildirmişdi. Bununla belə, səfərin dəqiq tarixi hələlik müəyyənləşdirilməyib.

    В Сербии создан комитет в связи с планируемым визитом Эрдогана

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti