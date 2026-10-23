Роберту Кочаряну продлили арест еще на два месяца

Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест экс-президенту Армении Роберту Кочаряну на 2 месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, решение было оглашено после многочасового заседания.

Адвокат Кочаряна сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение.

Роберт Кочарян был задержан 25 августа. Ему президенту предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества.