Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb
Region
- 23 oktyabr, 2026
- 20:48
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Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Məhkəməsi keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın həbs müddəti 2 ay uzadıb.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, qərar saatlarla davam edən iclasdan sonra elan olunub.
Keçmiş prezidentin vəkili müdafiə tərəfinin qərardan şikayət etmək niyyətində olduğunu bildirib.
Robert Koçaryan avqustun 25-də saxlanılıb. Ona qanunsuz əmlak əldə etmə işi üzrə ittihamlar irəli sürülüb.
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