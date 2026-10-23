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    Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 20:48
    Robert Koçaryanın həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb

    Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Məhkəməsi keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın həbs müddəti 2 ay uzadıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, qərar saatlarla davam edən iclasdan sonra elan olunub.

    Keçmiş prezidentin vəkili müdafiə tərəfinin qərardan şikayət etmək niyyətində olduğunu bildirib.

    Robert Koçaryan avqustun 25-də saxlanılıb. Ona qanunsuz əmlak əldə etmə işi üzrə ittihamlar irəli sürülüb.

    Robert Köçəryan Ermənistan
    Роберту Кочаряну продлили арест еще на два месяца
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    MiniBoss

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