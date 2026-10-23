Памятные места Западного Азербайджана: Исследована история села Ариндж

В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории азербайджанского села Ариндж на территории нынешней Армении, опустевшего в результате депортации его жителей в 1948-1953 годах.

Как сообщает Report, статья об этом была опубликована в Perished civilization.

Отмечено, что в царский и советский период название села упоминовало как Ариндж.

Упоминания о селе встречаются в османских источниках XVIII века.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Даралагезского магала Нахчыванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Нахчыванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Ариндж проживало 177 человек, все – предки азербайджанцев3.

Согласно статистическим данным царского периода в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 129 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 152 человека, все – предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 264 человека, все – предки азербайджанцев6.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 264 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

О том, что жители Аринджа подверглись этническим чисткам, свидетельствует резкое сокращение численности тюркских жителей в селе. Это видно при сравнении данных за предыдущие годы с результатами переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 23 человека, все – азербайджанцы.

29 ноября 1920 года была провозглашена Советская Армения, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране.

В советский период село находилось в составе Пашалуйского района, который впоследствии был переименован сначала в Азизбековский, а затем – в Вайкский.

По данным армянских и азербайджанских источников советского периода, до конца 1940-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1926 году в селе проживало 104 человека, из них 103 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживал 171 человек, все – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В результате в 1949 году жители села Ариндж были принудительно переселены в Мирбаширский район Азербайджана (ныне Тертерский район). После депортации село было заброшено.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась. На некоторых из них частично сохранились надписи на арабском языке.

Отметим, что "Памятные места Западного Азербайджана" является редкой научно-исследовательской работой. В ходе полевых исследований, проведённых на территории современной Армении, впервые была собрана и систематизирована информация о почти 600 селах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, святилища, мечети.