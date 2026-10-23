Eni выделит до $1,8 млрд на инфраструктуру для газового проекта у берегов Кипра

Итальянская нефтегазовая компания Eni в ближайшие дни подпишет контракты на $1,3-1,8 млрд на строительство буровой инфраструктуры и трубопроводов для своего глубоководного газового проекта Cronos у берегов Кипра.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой напишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, подписание может состояться уже в понедельник.

Контракты предполагают строительство подводной инфраструктуры, которая поможет добывать, подготавливать и транспортировать газ в Египет.

Eni выступает оператором Cronos и владеет им вместе с TotalEnergies. Компании приняли решение о реализации проекта в июле и планируют его ускоренную разработку с использованием существующих трубопроводов и ГПЗ в Египте.

В сентябре Halliburton заявила, что получила контракт на строительство скважин для проекта, а McDermott сообщила, что ее выбрали в качестве подрядчика по подводному контракту на $500-750 млн.

Предполагается, что добытый у кипрского побережья газ будет поступать по подводным трубам в Египет и подвергаться переохлаждению и сжижению на средиземноморском СПГ-терминале Damietta, откуда его будут отправлять в Европу.

Возможность использовать существующую инфраструктуру близлежащего египетского месторождения Zohr позволяет удешевить проект, отмечает WSJ. Eni лишь требуется построить трубопроводы для соединения скважин с имеющимися трубами на этом месторождении. Кроме того, будет построен трубопровод от ГПЗ Zohr до терминала Damietta.

Запасы Cronos оцениваются более чем в 3 трлн куб. футов (28,32 млрд куб. м). На стадии плато планируется добывать 500 млн куб. футов в сутки.

Eni также выступает оператором еще одного блока у берегов Кипра и владеет долями в двух других, которыми управляет TotalEnergies.