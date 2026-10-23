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    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в матче Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 21:14
    Зиря обыграла Сумгайыт в матче Премьер-лиги Азербайджана

    В рамках IX тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще один матч.

    Как сообщает Report, во втором матче дня "Зиря" принимала "Сумгайыт".

    Встреча завершилась победой "орлов" со счетом 3:2.

    В составе бакинского клуба голы забили Руан Ренато (8-я минута, с пенальти), Рикардо Мартинс (21-я) и Давит Волков (83-я).

    У представителей "города молодежи" отличились Нихад Ахмедзаде (39-я минута) и Кеффел Резенде (56-я).

    Набрав 15 очков, "Зиря" поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Сумгайыт" с 8 очками занимает восьмую строчку.

    В первом матче дня "Габала" на выезде обыграла "Араз-Нахчыван" со счетом 2:1.

    Напомним, IX тур завершится 25 октября.

    ФК Зиря ФК Сумгайыт Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib
    44 filmi
    44 filmi

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