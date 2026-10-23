"Зиря" обыграла "Сумгайыт" в матче Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 23 октября, 2026
- 21:14
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В рамках IX тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще один матч.
Как сообщает Report, во втором матче дня "Зиря" принимала "Сумгайыт".
Встреча завершилась победой "орлов" со счетом 3:2.
В составе бакинского клуба голы забили Руан Ренато (8-я минута, с пенальти), Рикардо Мартинс (21-я) и Давит Волков (83-я).
У представителей "города молодежи" отличились Нихад Ахмедзаде (39-я минута) и Кеффел Резенде (56-я).
Набрав 15 очков, "Зиря" поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Сумгайыт" с 8 очками занимает восьмую строчку.
В первом матче дня "Габала" на выезде обыграла "Араз-Нахчыван" со счетом 2:1.
Напомним, IX тур завершится 25 октября.
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