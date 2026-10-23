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    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2026
    • 20:55
    Premyer Liqa: Zirə Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında IX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci oyununda "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    Qarşılaşma "qartallar"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:2.

    Bakı klubunun qollarını 8-ci dəqiqədə penaltidən Ruan Renato, 21-ci dəqiqədə Rikardo Martins, 83-cü dəqiqədə Davit Volkov vurublar.

    "Gənclik şəhəri" təmsilçisində Nihad Əhmədzadə 39-cu, Keffel Resende 56-cı dəqiqədə fərqlənib.

    Xallarının sayını 15-ə çatdıran "Zirə" dördüncü pilləyə yüksəlib. "Sumqayıt" 8 xalla səkkizinci sıradadır.

    Günün ilk görüşündə "Qəbələ" səfərdə "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib -2:1.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Zirə FK Sumqayıt FK
    "Зиря" обыграла "Сумгайыт" в матче Премьер-лиги Азербайджана
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