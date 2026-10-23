Нетаньяху призвал подготовить экономику Израиля к возможным международным санкциям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости подготовить экономику и банковский сектор страны к возможному введению жестких международных санкций.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал в интервью экономическому телеканалу Channel 10.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях санкций для израильской экономики, Нетаньяху признал, что обеспокоен такой перспективой. Вопрос прозвучал в контексте масштабных британских санкций в отношении израильских поселений, объявленных в прошлом месяце.

Премьер также заявил, что Израилю следует готовиться к прекращению поступления американской помощи в оборонный бюджет.

"Десятки миллиардов долларов американской помощи в оборонный бюджет, привыкайте к этому, не будут поступать бесконечно. Потому что Америка изменилась. Не потому, что изменился Израиль. Этому придет конец, вопрос лишь во времени", - сказал он.

Ранее Нетаньяху уже заявлял, что Израиль должен постепенно избавляться от зависимости от американской военной помощи.

Говоря о возможных банковских ограничениях, глава правительства подчеркнул необходимость создания альтернативных экономических механизмов.

"Нужно понимать, что санкции возможны. А банковские санкции означают, что необходимо организовать альтернативную экономику, способную их обходить", - отметил Нетаньяху.

В этой связи он упомянул валюты, позволяющие обходить подобные ограничения, в том числе криптовалюты на основе блокчейна.

По словам премьер-министра, блокчейн является одним из вариантов, которые Израиль рассматривает для обхода возможных санкций. Он добавил, что уже поручил подготовить соответствующий план.