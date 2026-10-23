Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Нетаньяху призвал подготовить экономику Израиля к возможным международным санкциям

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 20:39
    Нетаньяху призвал подготовить экономику Израиля к возможным международным санкциям

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости подготовить экономику и банковский сектор страны к возможному введению жестких международных санкций.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал в интервью экономическому телеканалу Channel 10.

    Отвечая на вопрос о возможных последствиях санкций для израильской экономики, Нетаньяху признал, что обеспокоен такой перспективой. Вопрос прозвучал в контексте масштабных британских санкций в отношении израильских поселений, объявленных в прошлом месяце.

    Премьер также заявил, что Израилю следует готовиться к прекращению поступления американской помощи в оборонный бюджет.

    "Десятки миллиардов долларов американской помощи в оборонный бюджет, привыкайте к этому, не будут поступать бесконечно. Потому что Америка изменилась. Не потому, что изменился Израиль. Этому придет конец, вопрос лишь во времени", - сказал он.

    Ранее Нетаньяху уже заявлял, что Израиль должен постепенно избавляться от зависимости от американской военной помощи.

    Говоря о возможных банковских ограничениях, глава правительства подчеркнул необходимость создания альтернативных экономических механизмов.

    "Нужно понимать, что санкции возможны. А банковские санкции означают, что необходимо организовать альтернативную экономику, способную их обходить", - отметил Нетаньяху.

    В этой связи он упомянул валюты, позволяющие обходить подобные ограничения, в том числе криптовалюты на основе блокчейна.

    По словам премьер-министра, блокчейн является одним из вариантов, которые Израиль рассматривает для обхода возможных санкций. Он добавил, что уже поручил подготовить соответствующий план.

    Биньямин Нетаньяху Эскалация на Ближнем Востоке Санкции
    Netanyahu İsrail iqtisadiyyatını beynəlxalq sanksiyalara qarşı hazırlamağa çağırıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:52
    Eni выделит до $1,8 млрд на инфраструктуру для газового проекта у берегов Кипра
    Другие страны
    20:43
    Фото
    Азербайджан возглавил Совет управляющих Тюркского инвестиционного фонда
    Экономика
    20:39
    Нетаньяху призвал подготовить экономику Израиля к возможным международным санкциям
    Другие страны
    20:34
    В Минобороны РФ объявили о прекращении огня на херсонском направлении с 27 октября - Обновлено
    Другие страны
    20:22
    Роберту Кочаряну продлили арест еще на два месяца
    В регионе
    20:17
    Фото
    В Ашхабаде представили культуру и продукцию Азербайджана по случаю Дня ООН
    В регионе
    20:13
    Зеленский заявил о сохранении ограничений на работу Starlink
    Другие страны
    20:05
    Главный тренер "Баварии" Компани госпитализирован в Мюнхене
    Футбол
    20:03
    Три азербайджанских боксера вышли в финал ЧЕ U-15 в Трабзоне
    Индивидуальные
    Лента новостей