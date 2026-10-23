Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября

    Россия и Украина договорились о временном прекращении военных действий в городе Олешки Херсонской области Украины для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей по специально обозначенному безопасному коридору.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

    Локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

    По ее словам, стороны согласовали условия локального прекращения огня при ее посредничестве и участии ее представителя, которые взаимодействовали непосредственно с российским и украинским руководством.

    "Ситуация в Олешках ужасная. Олешки - прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население состоит в основном из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", - заявила Мелания Трамп.

    Она отметила, что жители города сталкиваются с перебоями в электроснабжении, передвигаются по заминированным дорогам и регулярно подвергаются военным атакам.

    По словам первой леди США, представители России и Украины будут посещать жителей Олешек на дому, чтобы определить необходимый уровень помощи. Жителям, желающим покинуть город, предоставят транспорт до выбранного ими места назначения - в Россию или Украину.

    Российско-украинский конфликт Мелания Трамп Олешки
    Melaniya Tramp: Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəliblər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:51
    Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4
    Энергетика
    17:49
    Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - Эксклюзив
    Внешняя политика
    17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
    Бизнес
    17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек
    Происшествия
    17:43
    Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - Обновлено
    Другие страны
    17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
    Другие страны
    17:40
    В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
    Бизнес
    17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    Бизнес
    17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    Другие страны
    Лента новостей