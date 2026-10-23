Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября

Россия и Украина договорились о временном прекращении военных действий в городе Олешки Херсонской области Украины для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей по специально обозначенному безопасному коридору.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом заявила первая леди США Мелания Трамп.

Локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

По ее словам, стороны согласовали условия локального прекращения огня при ее посредничестве и участии ее представителя, которые взаимодействовали непосредственно с российским и украинским руководством.

"Ситуация в Олешках ужасная. Олешки - прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население состоит в основном из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", - заявила Мелания Трамп.

Она отметила, что жители города сталкиваются с перебоями в электроснабжении, передвигаются по заминированным дорогам и регулярно подвергаются военным атакам.

По словам первой леди США, представители России и Украины будут посещать жителей Олешек на дому, чтобы определить необходимый уровень помощи. Жителям, желающим покинуть город, предоставят транспорт до выбранного ими места назначения - в Россию или Украину.