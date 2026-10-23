İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəldilər

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:39
    Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəldilər

    Rusiya və Ukrayna humanitar yardımın çatdırılması və mülki əhalinin xüsusi olaraq müəyyən edilmiş təhlükəsiz dəhliz yolu vasitəsilə təxliyəsi üçün Ukraynanın Xerson vilayətinin Oleşki şəhərində hərbi əməliyyatların müvəqqəti dayandırılması barədə razılığa gəlib.

    "Report" Ağ Evin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Tramp bildirib.

    Lokal atəşkəs 2026-cı il oktyabrın 29-u başlamalıdır.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər onun vasitəçiliyi və birbaşa Rusiya və Ukrayna rəhbərliyi ilə əlaqədə olan nümayəndəsinin iştirakı ilə yerli atəşkəs şərtlərini razılaşdırıblar.

    "Oleşkidəki vəziyyət dəhşətlidir. Oleşki fəlakət astanasında olan cəbhəyanı şəhərdir. Qalan əhali əsasən yaşlı insanlardan ibarətdir və onlar təcili tibbi yardıma, dərmanlara, ərzağa və təmiz suya ehtiyac duyurlar", - Melaniya Tramp bəyan edib.

    O qeyd edib ki, şəhər sakinləri elektrik təchizatında fasilələrlə üzləşir, minalanmış yollarda hərəkət edir və mütəmadi olaraq hərbi hücumlara məruz qalırlar.

    ABŞ-nin birinci xanımının sözlərinə görə, Rusiya və Ukrayna nümayəndələri zəruri yardım səviyyəsini müəyyən etmək üçün Oleşki sakinlərini evlərində ziyarət edəcəklər. Şəhəri tərk etmək istəyən sakinlərə seçdikləri istiqamətə - Rusiyaya və ya Ukraynaya nəqliyyat vasitəsi təmin ediləcək.

    Melaniya Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:47
    Video
    Azərbaycan ilk dəfə qarüstü polo üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək
    Fərdi
    17:47
    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    17:46
    Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb
    Sosial müdafiə
    17:44
    Foto
    Bakıda piyada səkisinin zəbt edilməsinin qarşısı alınıb - YENİLƏNİB
    İnfrastruktur
    17:43
    Moldova XİN azərbaycanlıların olduğu gəmiyə endirilən zərbəni pisləyib
    Digər ölkələr
    17:40
    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
    Sosial müdafiə
    17:39
    Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəldilər
    Digər ölkələr
    17:39
    Xarici dövlətlərdə verilmiş uyğunluq sənədlərinin tanınması qaydası təsdiq edilib
    Biznes
    17:39
    Azərbaycan Türkiyəyə 8 ayda 7 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti