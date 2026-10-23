Азербайджан возглавил Совет управляющих Тюркского инвестиционного фонда
- 23 октября, 2026
- 20:43
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Азербайджану передано председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда до завершения следующего ежегодного заседания.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве экономики Азербайджана по итогам заседания Совета управляющих фонда в Ташкенте.
Решением участников заседания Венгрии переданы функции заместителя председателя Совета.
В ходе встречи стороны обсудили расширение деятельности Тюркского инвестиционного фонда и укрепление инвестиционного сотрудничества между государствами-членами.
Участники подчеркнули роль фонда в углублении экономической интеграции в тюркском мире, стимулировании взаимных инвестиций и реализации совместных проектов. Они также рассмотрели организацию его деятельности, расширение возможностей финансирования и развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами.
Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев представил опыт страны по созданию двусторонних инвестиционных фондов с государствами-партнерами. Он предложил укрепить связи Тюркского инвестиционного фонда с этими структурами и сформировать механизмы совместного финансирования.