Азербайджан возглавил Совет управляющих Тюркского инвестиционного фонда

Азербайджану передано председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда до завершения следующего ежегодного заседания.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве экономики Азербайджана по итогам заседания Совета управляющих фонда в Ташкенте.

Решением участников заседания Венгрии переданы функции заместителя председателя Совета.

В ходе встречи стороны обсудили расширение деятельности Тюркского инвестиционного фонда и укрепление инвестиционного сотрудничества между государствами-членами.

Участники подчеркнули роль фонда в углублении экономической интеграции в тюркском мире, стимулировании взаимных инвестиций и реализации совместных проектов. Они также рассмотрели организацию его деятельности, расширение возможностей финансирования и развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев представил опыт страны по созданию двусторонних инвестиционных фондов с государствами-партнерами. Он предложил укрепить связи Тюркского инвестиционного фонда с этими структурами и сформировать механизмы совместного финансирования.