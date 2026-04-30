    • 30 апреля, 2026
    Совбез ООН может стать гарантом сделки по ядерной программе Ирана

    Резолюция Совета Безопасности ООН рассматривается в качестве одного из потенциальных инструментов международных гарантий для будущего соглашения по ядерной программе Ирана.

    Как передает Report, об этом газете "Известия" заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    "Будет ли будущее соглашение в случае его заключения предусматривать институт гарантов, покажет время. Если, например, гарантом окажется резолюция СБ ООН, то мы с большой долей вероятности такую резолюцию поддержим. Но прежде, конечно же, нужно будет ознакомиться с финальным текстом договоренностей", - пояснил дипломат.

    По его словам, условия для выработки нового соглашения есть, "поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает".

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил изданию Axios, что Вашингтон продолжит морскую блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə sazişinin qarantı ola bilər

