İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə sazişinin qarantı ola bilər

    BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə sazişinin qarantı ola bilər

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İranın nüvə proqramı üzrə gələcək saziş üçün beynəlxalq təminatların potensial alətlərindən biri kimi nəzərdən keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" qəzetinə Rusiyanın Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi Mixail Ulyanov bildirib.

    "Əgər bağlanarsa, gələcək sazişin, zəmanətçilər institutunu nəzərdə tutub-tutmayacağını zaman göstərəcək. Əgər, məsələn, BMT TŞ-nin qətnaməsi zəmanətçi olarsa, o zaman biz, böyük ehtimalla, belə bir qətnaməni dəstəkləyəcəyik. Lakin əvvəlcə, əlbəttə ki, razılaşmaların yekun mətni ilə tanış olmaq lazımdır", - diplomat izah edib.

    Onun sözlərinə görə, yeni sazişin işlənib hazırlanması üçün şərait var, çünki işlərin indiki vəziyyəti heç kimi qane etmir.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Axios" nəşrinə bildirib ki, Vaşinqton Tehran nüvə proqramı üzrə sazişə razılaşana qədər İran limanlarının dəniz blokadasını davam etdirəcək.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.

    Media yazıb ki, aprelin 27-də İslamabadda, İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu keçirilməli idi və bunu Ağ Ev də təsdiqləmişdi. ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşner şənbə günü İslamabada uçmalı idilər, lakin bundan qısa müddət əvvəl Tramp öz nümayəndələrinin Pakistana səfərini ləğv etdiyini bildirib.

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Yaxın Şərqdə eskalasiya Hörmüz boğazında gərginlik
    Совбез ООН может стать гарантом сделки по ядерной программе Ирана

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti