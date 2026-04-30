Вучич: Сербия высвободит из резервов десятки тысяч тонн нефти

Сербия высвободит из резервов десятки тысяч тонн нефти.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом в интервью местному телеканалу TV Blic сербский лидер Александар Вучич.

По его словам, после высвобождения нефти резервы необходимо восполнить, однако это приводит к дополнительной финансовой нагрузке.

"Для компенсации этого в настоящее время не хватает 17 миллионов евро", - уточнил Вучич.

Он добавил, что решение вопроса уже согласовано с главой Минфина Синишой Мали.