Вучич: Сербия высвободит из резервов десятки тысяч тонн нефти
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 03:52
Сербия высвободит из резервов десятки тысяч тонн нефти.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом в интервью местному телеканалу TV Blic сербский лидер Александар Вучич.
По его словам, после высвобождения нефти резервы необходимо восполнить, однако это приводит к дополнительной финансовой нагрузке.
"Для компенсации этого в настоящее время не хватает 17 миллионов евро", - уточнил Вучич.
Он добавил, что решение вопроса уже согласовано с главой Минфина Синишой Мали.
