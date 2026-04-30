İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Vuçiç: Serbiyada ehtiyatlardan on minlərlə ton neft çıxarılacaq

    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 03:22
    Vuçiç: Serbiyada ehtiyatlardan on minlərlə ton neft çıxarılacaq

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç bildirib ki, ehtiyatlardan yeni on minlərlə ton neft çıxarılacaq.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Serbiya Prezidenti bu barədə "TV Blic"ə müsahibəsində danışıb.

    A. Vuçiçin sözlərinə görə, neft çıxarıldıqdan sonra ehtiyatları bərpa etmək lazımdır, bu da əlavə maliyyə yükünün yaranmasına səbəb olur.

    "Bunu kompensasiya etmək üçün hazırda 17 milyon avro çatmır", - Vuçiç qeyd edib.

    O, sözügedən məsələnin artıq maliyyə naziri Sinişa Mali ilə razılaşdırıldığını vurğulayıb.

    Serbiya Prezidenti bildirib ki, əvvəllər istehza ilə yanaşılan məsələ – ehtiyatların yaradılması məsələsinin, əslində, çox vacib olduğu bu günlərdə üzə çıxıb.

    Serbiya Neft ehtiyatları Aleksandar Vuçiç
    Вучич: Сербия высвободит из резервов десятки тысяч тонн нефти

