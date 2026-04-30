    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 30 aprel, 2026
    • 16:46
    Azərbaycan cüdoçularının Böyük Dəbilqə turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Mayın 1-3-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə təşkil olunacaq cüdo üzrə "Böyük Dəbilqə" turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, mərasimdə idmançılarımızın da ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 4 çəki dərəcəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 34 ölkədən 240 idmançı mübarizə aparacaq.

    Kişilər

    60 kq, 1/8 final

    Murad Muradlı – Yan Motoli Bonqambe (Fransa) / Muhammadcon Maşaripov (Özbəkistan) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/8 final

    Nizami İmranov – Yerdaulet Bozşa (Qazaxıstan)

    İslam Rəhimov – Nursultan Zayzaqaliyev (Qazaxıstan)

    73 kq, 1/8 final

    Rəşid Məmmədəliyev – Binyomin Nazirov (Tacikistan) / Vlad Mitru (Moldova) cütünün qalibi ilə

    +100 kq, 1/8 final

    Uşanqi Kokauri – Mohammadpuria Banaeyan Tolki (İran)

    Camal Qamzatxanov – Yovan Pekoviç (Monteneqro)

    "Böyük Dəbilqə"nin təsnifat mərhələsi saat 11:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək.

    Böyük Dəbilqə turniri Püşkatma mərasimi Murad Muradlı Rəşid Məmmədəliyev Uşanqi Kokauri

