    Xarici siyasət
    • 01 may, 2026
    • 17:10
    Diplomatlar Xankəndidə Qarabağ Universitetinin klinikasını ziyarət ediblər

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə Qarabağ Universitetinin klinikasında olublar.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, burada qonaqlar azad edilmiş şəhərin Azərbaycan tərəfindən tətbiq olunan səhiyyə sahəsindəki texnologiyalarla tanış ola biliblər.

    Nümayəndə heyəti, həmçinin burada təhsil alan tibb universiteti tələbələrinin hazırlıq prosesi ilə tanış olub.

    Klinikanın baş direktoru Samir Babayev qonaqlara universitet haqqında məlumatı verib.

    Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edib.

    Hikmət Hacıyev Qarabağ Universiteti Xankəndi
    Дипломаты посетили клинику Карабахского университета в Ханкенди
    Diplomats visit Karabakh University Clinic in Azerbaijan's Khankandi

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti